«Ценю мужскую зрелость»: экс-участница «Уральских пельменей» рассекретила возлюбленного

Бывшая участница популярного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своем возлюбленном. В беседе с mk.ru она назвала главные качества в мужчине и отметила, что может мотивировать его на заработок.

Артистка отличается эффектной внешностью и привлекает внимание мужчин. Но она признается, что ее сердце занято. Правда, Юлия скрывает личность избранника, но поделилась рассуждениями о нем.

На вопрос о том, является ли мужчина представителем шоу-бизнеса, девушка ответила, что «этот вопрос находится на стадии согласования». После чего добавила, что она любит вести переговоры из-за своей профессии.

Также знаменитость рассказала о том, какие качества ценит в мужчине.

«Я ценю мужскую зрелость, самодостаточность и ответственность. Важно, чтобы мужчина отвечал за свои слова. А все остальное, вроде машины и квартир — это все суета: сегодня есть — завтра нет», – порассуждала звезда.

Артистка еще раз вернулась к вопросу денег и заявила, что может мотивировать мужчину для подобных заработков.

«Если хочется — значит будет зарабатывать», – убеждена Михалкова.

Ранее мы писали о том, что звезде «Уральских пельменей» подкинули лезвие в обувь во время концерта. Актриса Илана Юрьева заявила, что обнаружила находку прямо перед выступлением.