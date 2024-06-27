«Ценю мужскую зрелость»: экс-участница «Уральских пельменей» рассекретила возлюбленного
© Starface.ru
Бывшая участница популярного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своем возлюбленном. В беседе с mk.ru она назвала главные качества в мужчине и отметила, что может мотивировать его на заработок.
Артистка отличается эффектной внешностью и привлекает внимание мужчин. Но она признается, что ее сердце занято. Правда, Юлия скрывает личность избранника, но поделилась рассуждениями о нем.
На вопрос о том, является ли мужчина представителем шоу-бизнеса, девушка ответила, что «этот вопрос находится на стадии согласования». После чего добавила, что она любит вести переговоры из-за своей профессии.
Также знаменитость рассказала о том, какие качества ценит в мужчине.
«Я ценю мужскую зрелость, самодостаточность и ответственность. Важно, чтобы мужчина отвечал за свои слова. А все остальное, вроде машины и квартир — это все суета: сегодня есть — завтра нет», – порассуждала звезда.
Артистка еще раз вернулась к вопросу денег и заявила, что может мотивировать мужчину для подобных заработков.
«Если хочется — значит будет зарабатывать», – убеждена Михалкова.
Ранее мы писали о том, что звезде «Уральских пельменей» подкинули лезвие в обувь во время концерта. Актриса Илана Юрьева заявила, что обнаружила находку прямо перед выступлением.