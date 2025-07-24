Экс-участница «Миража» Суханкина рассказала об уколах красоты и «пластике»

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина поделилась, какие процедуры помогают ей сохранять молодость. Звезда призналась в интервью Леди Mail, что делает уколы красоты.

Заслуженная артистка России, известная своим сильным вокалом, в последние годы привлекает внимание и своим преображением: после операции по шунтированию желудка она значительно похудела и выглядит моложе. Однако сама Суханкина признает, что дело не только в снижении веса, но и в косметологических и пластических вмешательствах.

«Я прибегала к "пластике". Правда, ничего кардинального с собой не делала, нос не отрезала. В любом случае, считаю, если есть возможность улучшить свою внешность, почему бы этого не сделать? И стесняться этого, считаю, не надо, глупо после исправлений на столе хирурга всем рассказывать, что стала красивой благодаря маскам из огурцов», — откровенно заявила певица.

Она также отметила, что возраст стал одним из ключевых факторов в ее решении обратиться к специалистам.

«В моем уже зрелом возрасте без вмешательства специалистов никак — крайне редко кому природа дает такую внешность, что она и в 60 — огонь», – считает Маргарита.

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