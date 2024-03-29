Экс-участница «Миража» рассказала, как ее «отбивали» военные от бандитов

Бывшая участница группы «Мираж» Светлана Разина рассказала об опыте выступлений перед бандитами в 1990-е годы. Соответствующее признание артистки прозвучало в эфире шоу «Малахов».

Исполнительница заявила, что некоторые преступники не только покровительствовали ей и «Миражу», но и домогались до солисток. Певица уточнила, что бандиты запугивали их, а также всячески воздействовали на родителей.

«В одном из городов на нас наехали реальные местные бандиты. Пришли и сказали: «Этих трех девок после концерта к нам в сауну». И была милиция. Милиция не делала ничего. <…> Моя охрана тоже не могла ничего сделать, потому что их всего двое», — поделилась Разина.

В результате артистки были вынуждены обратиться за помощью военных. Певица отметила, что армейские «отбивали» ее и коллег от бандитов. Они сняли для солисток номер в отеле и «спрятали» в местном Доме культуры. Однако затем, по ее словам, военные начали домогаться до танцовщиц группы.

«Наша охрана начала домогаться до моей танцовщицы. В результате она разбила ему голову бутылкой шампанского, и мы убежали», — заключила знаменитость.

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