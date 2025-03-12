Экс-участница «Миража» отказалась от концерта в Кремле из-за операции

Российская певица Светлана Разина перенесла операцию на связках и из-за этого не смогла попасть на концерт в Кремле. Об этом рассказала ее экс-коллега по группе «Мираж» Наталия Гулькина.

Никаких подробностей она не раскрыла. По словам Гулькиной, о проблемах Разиной со здоровьем стало известно очень неожиданно — прямо перед запланированным концертом «Миража», для которого Светлана должна была воссоединиться с коллективом.

«В последний момент позвонила Светлана Разина, сказала, что ей сделали операцию на связках, поэтому, к сожалению, она не сможет присутствовать. Мы же живьем стараемся петь, без фонограммы. Мы репетируем по четыре часа каждый день», — приводит слова Гулькиной StarHit.

Ранее продюсер Андрей Литягин в интервью сайту «Страсти» рассказал, что ненавидит все песни «Миража».