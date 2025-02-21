«Я все песни «Миража» ненавижу»: интервью с продюсером и композитором Андреем Литягиным
© Фотография предоставлена пресс-службой группы «Мираж»
Андрей Литягин является создателем группы «Мираж», но признается, что ненавидит все их песни - как композитору хиты легендарного коллектива ему надоели. Сейчас продюсер сосредоточен на новых проектах и не следит за молодыми исполнителями – считает, что звезды погрязли в собственном пафосе. Литягин утверждает: работа артиста заключается в том, чтобы формировать иллюзию какого-то другого недостижимого мира, к которому так хочется прикоснуться. «Это ведь сказка, которая так нравится зрителям!» - говорит он о шоу-бизнесе. Продюсер дал интервью сайту «Страсти» и рассказал о судах с Маргаритой Суханкиной, отношении к идее ограничить гонорары артистов, служебным романам и о многом другом. Он впервые признался, что о многом жалеет в своей жизни и хотел бы это поменять.
Вы создали легендарную группу «Мираж», не имея специального образования.
Если бы существовало такое учебное заведение, где гарантированно учили удаче, успеху, чутью… Люди, имеющие специальное музыкальное образование, как правило, унылые методисты. Профессионал в шоу-бизнесе – это человек, который с помощью своей работы может полностью обеспечить свои потребности, больше ничем не занимаясь. И это, на мой взгляд, единственный критерий профессионализма. Любое образование – музыкальное, продюсерское – это просто обучение ремеслу. И человек, обученный ремеслу, легко может остаться посредственностью, серой мышкой. Ремесло – это не талант, не успех, не удача. Это просто ремесло, набор первоначальных навыков.
Как отбирали солисток? Чем привлекли Маргарита Суханкина, Наталья Гулькина?
Я искал определенный тип вокала. Долго. Больше года. Перебрал множество солисток. И, кстати, то, что я выбрал Наталью Гулькину и Маргариту Суханкину, доказывает, что это случай не уникальный. То есть среди множества солисток я нашел сразу двух, чьи вокальные данные меня полностью устраивали, и сделал с ними проект. Уникальной была моя идея, какой вокал я видел в «Мираже». Все остальное было техническим вопросом «перебора», который дал свой результат.
Какими качествами надо обладать, чтобы понять, в какую звезду стоит вкладывать?
Это такой же вопрос, как «Какими качествами нужно обладать, чтобы выигрывать в карты». Человек, который знает ответ на этот вопрос, – бездарь. Потому что по-настоящему талантливый человек не знает ответа на этот вопрос, и его мучить бесполезно.
Солистки «Миража» неоднократно менялись. Были и Наталья Ветлицкая, Татьяна Овсиенко. Только с Екатериной Болдышевой вы работаете с 1991 года по нынешнее время. Почему артистки уходили, и как удалось так долго сотрудничать с Болдышевой? Частая история, что продюсеры и артист расходятся: это звездная болезнь на них отражается?
Это такое стечение обстоятельств. Катя обладала всеми необходимыми качествами, чтобы работать в коллективе, но мы не постоянно работали с 1991 года, бывали паузы. А с 2016 года начали работать постоянно и с Екатериной Болдышевой, и с Алексеем Горбашовым, и, надеюсь, довольны друг другом. Почему артистки уходили? Я записал два альбома с Гулькиной и Суханкиной, нашел идеальное звучание, создал произведения, которые стали классикой, иконой стиля, и переписывать их по чьей-то прихоти под другой вокал не хотел. Не было такой необходимости. А они хотели альбомы со своим вокалом. Я был предельно честен с ними, они были предельно честны и уходили. А артисты и продюсеры расходятся только по одной причине: у нас не работают контрактные обязательства. Вот если бы в контрактах были прописаны компенсации в семизначных числах, конфликтов было бы меньше.
В 2024 году Татьяну Овсиенко подозревали в алкогольной зависимости после концерта в Краснодаре. Она говорила, что дело не в алкоголе, а проблемах со здоровьем. Вам что-нибудь известно, как живет Овсиенко сейчас?
Я к Татьяне очень хорошо отношусь и уважаю ее как певицу. Она сама всего добилась и сделала себе имя. И считаю, что не имею права интересоваться ее частной жизнью. К творчеству это не имеет никакого отношения, и, в конце концов, это просто бестактно. Так что это вопрос к желтой прессе.
Более 10 лет длится ваше противостояние с Маргаритой Суханкиной, хотя когда-то вы работали вместе. Когда и из-за чего пути разошлись? Могли бы 20 лет назад предположить, что все так обернется?
Все очень просто. Мы расстаемся, и Маргарита Суханкина обязана перестать петь мои песни. Если же она хочет петь мои песни, она обязана заключить со мной контракт. Ее менеджмент сначала его заключил, а потом кинул меня. Песни «работают», а деньги не платят. И наши пути не разошлись бы, если бы мы договорились на цивилизованных условиях, и Рита стала бы отчислять гонорары за свои выступления. А сейчас она задолжала мне, по самым скромным подсчетам, миллионов 30-35 и пока она их не компенсирует, наши пути не сойдутся.
20 лет назад я предполагал, что так все кончится, и был против какого-либо сотрудничества с Суханкиной, но меня, грубо говоря, подставили. Уговорили Суханкину вернуться в шоу-бизнес из оперы на свою голову…
Для наших читателей поясните, почему вы судитесь? Когда наступит конец вашим судам с певицей?
Конец наступит, когда она (или ее продюсер) заплатит причитающиеся мне деньги. Дарить кому-то деньги я не собираюсь. Нужно уважать композитора, его труд и авторскую долю, по закону ему полагающуюся.
Осенью 2024 года появилась информация о вашем долге перед налоговой в 1 млн рублей. Это правда или ошибка? За что был начислен?
Вот как раз осенью 2024 года был в Москве на мамином дне рождении, приехал и уехал спокойно, никто меня на выезде не останавливал, и никаких долгов у меня не было. Так что это очередные фантазии низкопробной желтой прессы.
Кто вам симпатичен из молодых групп и артистов? Кто из них исполнители одного хита, а кто перспективен?
Наверняка есть много талантливых и симпатичных артистов, но я сейчас полностью сосредоточен на собственных проектах и, если честно, не хочу ни на кого отвлекаться.
У «Миража» много известных песен, которые до сих звучат повсюду. Как понимали, что хит, а что не хит? Чем руководствовались? Какая песня у вас самая любимая из репертуара «Миража»?
Я все песни «Миража» ненавижу, потому что они мне надоели. Любой композитор, когда доводит песню до окончательного вида, начинает ненавидеть свои ноты. Как понять, что хит, а что нет? Нет ответа на этот вопрос!
Продюсировать группу 20-30 лет назад и сейчас – в чем разница?
Я в первую очередь композитор. А слово «продюсер» для меня звучит как «официант» или «метрдотель». Я не люблю это слово. Его как-то взяли в оборот, но по сути это что-то вроде «Чего изволите»… Человек в услужении. Я не человек в услужении, я в первую очередь композитор, который что хочет, то и делает. Я создал группу, а продюсирует директор, который выполняет мои указания.
Случались ли романы с теми, кого продюсировали? Например, у братьев Меладзе были служебные романы, и мы знаем, чем они закончились.
Зачем? Это все так усложняет! Начинаются скандалы: мало продюсируешь, много продюсируешь! Это бессмысленно!
Как относитесь к уехавшим звездам, например, Алле Пугачевой? Пересекались когда-нибудь?
Со звездами никакими – ни уехавшими, ни уплывшими, не улетевшими – не общаюсь. Не интересуюсь. Счастлив, что не знаю об их существовании.
Музыканту без продюсера можно пробиться в шоу-бизнес или к кому-то надо обязательно «примкнуть»? Можно ли в России выделить продюсера №1, № 2 и т.д.? Для большинства на слуху Иосиф Пригожин. С кем общаетесь среди коллег-продюсеров или в этой сфере каждый сам по себе?
Я ни с кем из них не общаюсь, так что пронумеровать их не могу. Коллег нет, потому что общение с ними абсолютно деструктивное. Свой телефон не даю и контактов с ними не ищу. Я живу в другой стране и здесь с другими продюсерами не общаюсь, потому что это так же бестолково, как в России.
В России обсуждалась идея ограничить гонорары артистов. По вашему мнению, должен быть «потолок»? Какой?
Идея ограничить гонорары артистов – это вмешательство в частную жизнь. Это абсолютный абсурд, потому что убивает саму идею шоу-бизнеса. Слово «бизнес» предполагает наличие рыночных отношений. И соответственно, законы рынка должны работать везде. Артисты перестанут работать и или убегут из шоу-бизнеса, или будут искать места, где таких ограничений на гонорары нет.
Артист должен возвышаться над народом, выделяться, как, например, Филипп Киркоров? Дорогая брендовая одежда, всегда разные наряды, особняки.
Артист должен выглядеть красиво, эффектно. Это один из главных законов шоу-бизнеса! Он должен формировать иллюзию какого-то другого недостижимого мира, к которому так хочется прикоснуться. Это ведь сказка, которая так нравится зрителям!
В 2024 году некоторых артистов на время «отменили» после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. В их числе были Лолита, Киркоров. По вашему мнению, справедливо участников вечеринки не пускать на ТВ, отменять их концерты? Вообще у артиста должен быть кодекс поведения?
Знаете, по большому счету, если не пускать, то не пускать нужно 95 процентов тех, кто поет и пляшет. Должен быть принцип состязательности. Нужно снять с должностей людей, которые ответственны за показ артистов по телевидению, предать их суду по уголовной статье за самоуправство и злоупотребление служебными полномочиями, а на их место посадить новых людей.
А вообще нужно перестать раздавать им деньги российских налогоплательщиков на всякие гранты и кампании по поддержке, нужно отрезать их от народной кормушки и сделать это, как можно быстрее. Это будет хорошая мера, которая оздоровит российскую музыкальную жизнь. Иначе этот театр абсурда никогда не кончится.
Сейчас много музыкальных проектов на ТВ. «Маска», «Голос» и другие. Смотрите такие телешоу? Вы считаете, победившим в них исполнителям обеспечено место в шоу-бизнесе?
Не смотрю. Мне от этих программ становится плохо и требуется помощь психоаналитика.
Как относитесь к творчеству SHAMAN, Татьяны Куртуковой? Что сейчас в тренде: народное, патриотическое направление или молодежное – Анна Asti?
Честно? Первый раз слышу эти имена!
В последнее время особой популярностью пользуется Надежда Кадышева. Она даже подняла гонорар с 1,5 до 7 млн рублей. Как считаете, оправданно?
Перестаньте спонсировать артистов на народные деньги, и они будут получать заслуженные три копейки, а не завышенные гонорары!
С кем из звезд хотели бы поработать? Может, знаменитость прочитает наше интервью.
Звезды капризные, звезды погрязли в собственном пафосе. Не нужно с ними работать, потому что на них ничего не заработаешь. А я как композитор должен заботиться о своих авторских отчислениях. Так что пусть висят на елке, как и раньше!
Есть что-то, о чем жалеете и хотели бы поменять?
О многом жалею. Многое бы хотел поменять. Но скажем так: не уверен, что если я озвучу свои сожаления и мечты, это будет напечатано!
Чем занимаетесь сейчас? Есть ли новые проекты?
Есть. Но каждый новый проект – это стена, которую его создатель пробивает долго и упорно. Если бог даст силы покорить музыкальный Олимп еще раз, вы узнаете об этом не от меня!
Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
Страсть – это секс!