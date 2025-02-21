«Я все песни «Миража» ненавижу»: интервью с продюсером и композитором Андреем Литягиным

Солистки «Миража» неоднократно менялись. Были и Наталья Ветлицкая, Татьяна Овсиенко. Только с Екатериной Болдышевой вы работаете с 1991 года по нынешнее время. Почему артистки уходили, и как удалось так долго сотрудничать с Болдышевой? Частая история, что продюсеры и артист расходятся: это звездная болезнь на них отражается?

Это такое стечение обстоятельств. Катя обладала всеми необходимыми качествами, чтобы работать в коллективе, но мы не постоянно работали с 1991 года, бывали паузы. А с 2016 года начали работать постоянно и с Екатериной Болдышевой, и с Алексеем Горбашовым, и, надеюсь, довольны друг другом. Почему артистки уходили? Я записал два альбома с Гулькиной и Суханкиной, нашел идеальное звучание, создал произведения, которые стали классикой, иконой стиля, и переписывать их по чьей-то прихоти под другой вокал не хотел. Не было такой необходимости. А они хотели альбомы со своим вокалом. Я был предельно честен с ними, они были предельно честны и уходили. А артисты и продюсеры расходятся только по одной причине: у нас не работают контрактные обязательства. Вот если бы в контрактах были прописаны компенсации в семизначных числах, конфликтов было бы меньше.

В 2024 году Татьяну Овсиенко подозревали в алкогольной зависимости после концерта в Краснодаре. Она говорила, что дело не в алкоголе, а проблемах со здоровьем. Вам что-нибудь известно, как живет Овсиенко сейчас?

Я к Татьяне очень хорошо отношусь и уважаю ее как певицу. Она сама всего добилась и сделала себе имя. И считаю, что не имею права интересоваться ее частной жизнью. К творчеству это не имеет никакого отношения, и, в конце концов, это просто бестактно. Так что это вопрос к желтой прессе.

Более 10 лет длится ваше противостояние с Маргаритой Суханкиной, хотя когда-то вы работали вместе. Когда и из-за чего пути разошлись? Могли бы 20 лет назад предположить, что все так обернется?

Все очень просто. Мы расстаемся, и Маргарита Суханкина обязана перестать петь мои песни. Если же она хочет петь мои песни, она обязана заключить со мной контракт. Ее менеджмент сначала его заключил, а потом кинул меня. Песни «работают», а деньги не платят. И наши пути не разошлись бы, если бы мы договорились на цивилизованных условиях, и Рита стала бы отчислять гонорары за свои выступления. А сейчас она задолжала мне, по самым скромным подсчетам, миллионов 30-35 и пока она их не компенсирует, наши пути не сойдутся.

20 лет назад я предполагал, что так все кончится, и был против какого-либо сотрудничества с Суханкиной, но меня, грубо говоря, подставили. Уговорили Суханкину вернуться в шоу-бизнес из оперы на свою голову…

Для наших читателей поясните, почему вы судитесь? Когда наступит конец вашим судам с певицей?

Конец наступит, когда она (или ее продюсер) заплатит причитающиеся мне деньги. Дарить кому-то деньги я не собираюсь. Нужно уважать композитора, его труд и авторскую долю, по закону ему полагающуюся.