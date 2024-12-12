Экс-участница «Фабрики звезд» Вержак продает крестик Пугачевой за 1 млн рублей

Экс-участница шоу «Фабрика звезд 5» Аксинья Вержак выставила на продажу крестик, подаренный ей певицей Аллой Пугачевой. Цена довольна высокая — 1 млн рублей. Вот только покупателей еще нет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Золотой крестик с топазами Вержак получила, когда Примадонна приехала на съемки музыкального проекта с подарками. Как позже выяснилось, фабрикантам она раздавала семейные вещи, которые уже просто надоели. Много лет украшение лежало в шкатулке Аксиньи, и только недавно она решила о нем вспомнить.

Сейчас бывшая фабрикантка уже не занимается творчеством. Она работает стилистом и парфюмером в Светлогорске. О прошлом на сцене ей напоминает только крестик, от которого она, впрочем, решила избавиться. Предположительно, Вержак хотела воспользоваться хайпом вокруг семьи Пугачевой, поэтому завысила ценник. Но продать подарок Аллы Борисовны у нее пока не получается.

Напомним, что вся семья Аллы Пугачевой сейчас живет за границей. Сама она с мужем находится на Кипре, а ее дочь Кристина Орбакайте со своими детьми — в США.

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