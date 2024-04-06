Экс-участница «Фабрики звезд» рассказала, что продюсер проекта привел на съемки батюшку

Сати Казанова сообщила, что продюсер проекта «Фабрика звезд» Игорь Матвиенко пригласил на съемки батюшку. Об этом певица рассказала в интервью для YouTube-канала «Про тебя».

Артистка подчеркнула, что священнослужитель был только в первом сезоне шоу.

«Матвиенко верующий, очень церковный человек. Он привел батюшку для тех, кому хотелось исповедаться или просто побеседовать о Боге, о духовном», – заявила Сати Казанова.

Еще в 2022 году певица говорила, что «Фабрика звезд» обернулась для многих участников сильным стрессом. Сама Казанова боролась с постоянным внутренним давлением из-за камер вокруг, отмечая, что секьюрити-камера находилась даже в душевой.

Весной 2024 года телеканал ТНТ возродил шоу. Среди первых участников «Новой фабрики звезд» оказались сын Тины Канделаки Лео и сын Михаила Круга Александр.

Ранее мы писали, что Александр Круг спел на проекте в паре со Стасом Пьехой. Во время выступления сыну шансонье удалось затмить своего звездного противника.