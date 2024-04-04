Экс-участница «Дома-2» Мэри Кулешова беременна от футболиста Квинси Промеса

Экс-участница реалити «Дом-2» Мэри Кулешова беременна от футболиста «Спартака» Квинси Промеса. Это подтвердил один из членов семьи блогера. Подробности сообщает ИА Регнум.

Источник заявил, что Кулешова действительно ждет ребенка именно от спортсмена, однако участия в жизни малыша от него она не ждет. Девушке не нужны даже алименты, так как у нее обеспеченные родственники, которые помогут ей в случае необходимости.

«Да, Промес действительно отец ребенка, но это его ни к чему не обязывает. В нашей семье скоро будет пополнение, и это главное для всех. В деньгах нет нужды», - отметил информатор.

Родственник Мэри также не исключил, что она после родов отправится к отцу в Японию. Он подчеркнул, что дедушка будет рад и внуку, и дочери, так как постоянно зовет ее к себе в гости.

К слову, сама бывшая участница скандального шоу предпочитает об отце ребенка не говорить. Источник считает, что она делает это специально, чтобы не ранить чувства семьи футболиста. Напомним, что у него есть жена и дети.

«Вот как его жена себя почувствует, зная, что в России от него забеременела другая женщина? Я думаю, это очень больно узнать. А Мэри очень добрая», - добавил инсайдер.

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