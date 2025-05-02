Экс-супруга вратаря Матвея Сафонова не добилась возбуждения дела из-за алиментов

Бывшая жена вратаря ПСЖ Матвея Сафонова Анастасия Казачек пыталась добиться возбуждения уголовного дела из-за алиментов. Однако правоохранители отказали ей в начале производства, передает Telegram-канал Sport Baza.

Казачек хотела привлечь футболиста французского клуба к ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей. В ФСПП провели проверку. По ее результатам стало известно, Сафонов каждый месяц платит по миллиону рублей алиментов.

Адвокаты Сафонова уверены, чтобы девушка знала о безрезультатности такого предприятия. Тем не менее она решилась на него для дестабилизации эмоционального состояния спортсмена, заявили защитники.

Ранее сообщалось, что Сафонов женился на возлюбленной Марине Кондратюк. Роспись прошла в консульстве России в Париже.