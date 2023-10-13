Экс-супруга режиссера Тарковского упала в квартире и получила травму бедра

Первая супруга известного советского режиссера Андрея Тарковского 85-летняя Ирма Рауш-Тарковская упала в своей квартире на 3-й Фрунзенской улице и ушибла бедро. Об этом стало известно mk.ru.

Инцидент произошел несколько дней назад. Пожилая женщина шла по коридору, потеряла равновесие, упала и сильно ушиблась. Рауш-Тарковская терпела сильные боли и ничего не говорила близким.

Сын женщины Арсений приехал к ней в гости следующим вечером и увидел, что мать травмирована. Он вызвал медиков, которые выяснили, что перелома у женщины нет, но она получила сильный ушиб. Родственники не стали госпитализировать Рауш-Тарковскую. Как выяснилось, она периодически падает, а прошлым летом ей пришлось делать операцию в больнице, после которой женщина долго восстанавливалась.

Ирина Рауш-Тарковская была женой Андрея Тарковского с 1957 по 1970 год. Она снялась в эпизодах таких фильмов как: «Иваново детство» и «Андрей Рублев», а также в главной роли фильма «Доктор Вера». Она также была режиссером картин «Незнайка с нашего двора» и «Сказка, рассказанная ночью». Известна Рауш-Тарковская и как детская писательница — она победила в конкурсе на лучшую книгу для детского чтения.

Напомним, ранее телеведущий Борис Корчевников вспомнил о связи роли Ирины Мирошниченко в фильме Тарковского «Андрей Рублев» с ее смертью. Актриса рассказывала, что много знала об этой святой и даже была в храме, который построили в ее честь. Коллеги не знали, что действительно происходило в жизни звезды в последние годы. Она не жаловалась на жизнь и не говорила об одиночестве. Евгений Герасимов поделился своими воспоминаниями о коллеге.