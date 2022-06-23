Врач рассказал о фатальной ошибке, которая стоила жизни Пьеру Нарциссу

Еще недавно жизнерадостный Пьер Нарцисс обсуждал с друзьями планы на будущее и мечтал изменить жизнь к лучшему, однако одна фатальная ошибка изменила дальнейший ход событий.

Выпускник шоу «Фабрика звезд» несколько лет страдал от астмы и подагры, которую, при правильно подобранной терапии, можно держать под контролем. Врач-ревматолог Павел Евдокименко уточнил, что одним из самых опасных осложнений подагры является почечная недостаточность и если почки начинают отказывать, то спасти пациента уже практически невозможно.

«Сегодня больным назначают сразу агрессивную терапию против подагры, забывая медикаменты для почек. Это и есть главная ошибка в лечении недуга. Именно из-за этого может дойти до почечной недостаточности, когда органы перестают работать», — передает слова врача издание «7 Дней».

Популярный певец Пьер Нарцисс умер в одной из столичных клиник, не перенеся хирургического вмешательства. Перед операцией исполнителя хита «Шоколадный заяц» ввели в медикаментозную кому, но его сердце не выдержало наркоза. Супруга музыканта Валерия Калачева прокомментировала ТАСС, что родственники хотят забрать Пьера в Камерун, где его похоронят в фамильном склепе, рядом с отцом.