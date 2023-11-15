Экс-супруга Константина Соловьева рассказала о трудном общении с ним после развода. Анастасия Ларина поделилась откровением с изданием StarHit.

Несколько месяцев назад актер объявил о разводе с танцовщицей. При этом выяснилось, что экс-супруги перестали жить вместе еще год назад. По словам Лариной, со временем их отношения превратились в модель «отец-дочь». Артист призывал ее повзрослеть и ограничивал свободу. Вот почему Анастасия «выдохнула», когда бывший муж предложил разъехаться.

Танцовщица отметила, что у Соловьева трудный характер, поэтому их встречи не всегда проходят мирно. По ее словам, они до сих пор выстраивают «грамотное общение».

«Мы пережили множество ссор, разборок, по очереди ревновали дочек, было соревнование, кто лучший родитель. Каждый раз, когда девочки оставались со мной и просились к папе, я злилась», — поделилась откровением Анастасия.

Несмотря на развод и конфликты, Соловьев продолжает заботиться об Анастасии и детях.

«Он поддерживает меня до сих пор, заботится, оплачивает квартиру, в которой я живу, в августе помог купить машину», — резюмировала Ларина.

Ранее мы писали о том, что бывшие жены актера Константина Соловьева объединились против него. Подробности смотрите в этой статье.