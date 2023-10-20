Экс-супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай высмеяла Павла Дурова

Бывшая супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай неоднократно упоминает в своих соцсетях имя основателя ВКонтакте и мессенджера Telegram Павла Дурова. Однажды она заявила, что бизнесмен оказывал ей знаки внимания, но она его отвергла. Недавно блогер снова упомянула Дурова в своем Теlegram-канале.

На этот раз внимание Айзы привлек последний пост Павла, где он изображен с голым торсом и рассуждениями о цивилизации.

Фото он подписал следующим высказыванием: «По мере того, как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной».

Айза незамедлительно прокомментировала данную публикацию

«Можно вывезти Пашку из ВК, но ВК из Пашки никогда не вывезти», — констатировала Лилуна, отметив, что его «цитата крутая».

В октябре Павлу Дурову исполнилось 40 лет. В рейтинге издания Forbes он занимает 148 строчку. Его состояние насчитывает 11,5 млрд долларов.

Напомним, ранее Айза призналась, как ей удается сохранять хорошие отношения с бывшими супругами.

Блогер была официально замужем дважды. С 2008 по 2013 год она состояла в браке с рэпером Гуфом, от которого у нее родился сын Сами. В 2015-м Айза вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, от которого у нее есть сын Элвис.