Айза призналась, как ей удается сохранять хорошие отношения с бывшими супругами

В минувшее воскресенье в России отмечали день отца. Айза-Лилуна Ай поделилась в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, на котором она была с двумя бывшими мужьями — Алексеем Долматовым и Дмитрием Анохиным. Бизнесвумен рассказала подписчикам, как ей удается поддерживать хорошие отношения с экс-супругами.

На этот вопрос Айза ответила, что не считает себя лучшим примером и, пожалуй, не ей раздавать советы. Но, по ее словам, они просто любят друг друга и не держат обид. Также связывают бывших супругов и общие дети.

«Если у нас не было бы общих детей, то не общались бы. У меня же много бывших. Но только от этих я родила детей, а значит, заставлю их "дружить" со мной», — рассказала экс-супруга Гуфа в сторис.

Подписчики поинтересовались у Айзы, что она хочет, но не может получить. Она ответила, что это тело без тату, и чтобы ее называли Лилуной.

Айза Долматова была официально замужем дважды. С 2008 по 2013 год она состояла в браке с рэпером Гуфом, от которого у нее родился сын Сами. В 2015-м Айза вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, от которого у нее есть сын Элвис.

Напомним, ранее Айза показала первые фото после пластики лица. Она опубликовала в соцсетях свои снимки после пластической операции. Она рассказала, что долго восстанавливалась после хирургического вмешательства и в первое время думала, что никогда не будет красивой. Она вспомнила об интервью, которое давала Ксении Собчак в 2020 году. По ее мнению, тогда ее внешность была «максимально уродливой».