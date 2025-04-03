Экс-супруга Армена Джигарханяна провела в роддоме почти неделю после операции. Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о родах Kp.ru.

Весной 2025 года Виталина объявила о рождении дочки. Несмотря на возраст, пианистка рожала сама, и, по ее словам, операция прошла без осложнений. Она провела в роддоме 6 дней.

«Я выбрала очень хороший роддом, где замечательные и внимательные врачи. Я провела там шесть дней, и мне было очень комфортно. Хотя думала, что после операции будет сложнее. Но меня полностью подготовили», — высказалась звездная мама.

По словам знаменитости, во время беременности у нее не было аппетита. Она питалась всего 2 раза в день и не испытывала тягу к вредной пище. Виталина переживала из-за этого, но УЗИ показывало, что ребенок развивался.

«У меня просто не было аппетита, про который рассказывают — когда ешь за двоих. Я питалась, как обычно — два раза в день. Ела супы, красную икру, овощи, фрукты. Фастфуда и вредностей мне не хотелось. Еще хорошо спала. Правда, я немного волновалась, что аппетит не увеличивался», — призналась она.

Ранее сообщалось, что экс-супруга Армена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская не вышла замуж за отца дочери. Подробности читайте в этой новости.