Догадывались: в Сети найдены доказательства тайной свадьбы 44-летней Ани Лорак

В последнее время все внимание публики приковано к Ани Лорак, и причиной этого стала массовая отмена ее концертов. Несмотря на то, что артистка старается не совершать громких высказываний по поводу политической обстановки, ее карьера сейчас испытывает затруднительные времена. На фоне всего происходящего кажется, что только в личной жизни Лорак все благополучно. Не так давно певица объявила о романе с инструктором по йоге, отношения с которым развиваются весьма стремительно. Ани успела даже познакомить избранника со своей дочерью. Вот почему в Сети активно обсуждают тайную свадьбу Лорак.

Поговаривают, мужчина не собирался затягивать с помолвкой, и, кажется, что он остался верен своим намерениям. Внимательные подписчики заметили: на правой руке Ани красуется кольцо на безымянном пальце.

Как сообщает издание «7Дней.ru», артистка и ее возлюбленный уже приезжали однажды в Россию. Ходят слухи, что во время визита он мог отвести Лорак в ЗАГС, чтобы узаконить отношения.

К слову, на данный момент Ани никак не реагировала на домыслы публики.

Ранее мы писали о том, что певица Полякова раскритиковала 44-летнюю Лорак и назвала ее «человеком без совести». Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 54-летняя Елена Воробей захотела вновь стать мамой и заявила о мужчине мечты. Высказывание юмористки читайте в этой статье.