Экс-супруг Бородиной уклоняется от выплаты алиментов на дочь

Не так давно Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым, и, несмотря на слухи о новых отношениях, телеведущая все равно одна воспитывает дочерей от разных браков. Как выяснилось, отцы Маруси и Теоны не проявляют активного участия в их финансовом обеспечении. Об этом Бородина откровенно рассказала в своей социальной сети.

Старшую дочь Ксения родила от Юрия Будагова, и именно к нему у девушки больше всего претензий. На многомиллионную аудиторию телеведущая заявила: мужчина ей совсем не помогает с деньгами на Марусю.

Кажется, хотя бы с Курбаном звезде удалось договориться, поскольку экс-супруг регулярно пересылает ей небольшую сумму для нужд Теоны. Тем не менее телеведущая косвенно намекнула: этого оказывается недостаточно. «Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек – все на мне», – пожаловалась Ксения.

Также девушка добавила, что гордится своими успехами, ведь ее высокая востребованность в профессиональной сфере позволяет самостоятельно содержать детей и ни в чем им не отказывать.

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