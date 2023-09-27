Экс-супруг актрисы Саши Бортич закрутил роман с 20-летней блогершей. Об этом сообщает издание StarHit.

Звезда «Полицейского с Рублевки» состояла в отношениях с Евгением Савельевым. Актриса даже родила от него сына. Однако общий ребенок не смог спасти их роман. 4 месяца назад Бортич объявила о расставании с предпринимателем. Как выяснилось, Евгений уже обрел новое счастье. Его избранницей стала 20-летняя блогерша Вероника Логинова.

Девушка интересуется модой, путешествиями и съемками. В личном блоге Логинова показала кадр, на котором она запечатлена с Савельевым на Алтае.

К слову, после расставания с Евгением Бортич перестала комментировать личную жизнь. Есть ли избранник у молодой мамы — это остается загадкой.

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