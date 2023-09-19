Экс-солистку группы «Серебро» Елену Темникову заподозрили в беременности

Певица Елена Темникова спровоцировала слухи о своей беременности на недавнем концерте. По информации Телеграм-канала «Звездач» экс-солистка группы «Серебро» на выступлении постоянно пыталась скрыть живот.

Артистка замужем за бизнесменом Дмитрием Сергеевым, с которым познакомилась еще в 2014 году. Через несколько лет после начала отношений пара решилась на брак, а в марте 2015 года Елена впервые стала мамой – у нее родилась дочь Александра.

О личной жизни Темникова предпочитает не распространяться и даже не особо часто показывает ребенка в социальных сетях. Однако в последнее время поклонники все чаще стали говорить о том, что певица с мужем ждут пополнения в семье. Недавно же после концерта в Лужниках в Москве фанаты еще больше убедились в своем предположении.

По словам очевидцев, Елена на выступлении специально скрывала живот, а за пределами сцены просила, чтобы ее фотографировали только по пояс. Фигуру Темниковой таким образом никому не удалось разглядеть. Сама же она пока никак не комментирует слухи по поводу своего возможного положения.

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