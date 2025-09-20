Экс-солистки «Миража» не поздравляют создателя группы Литягина с днем рождения. Об этом сообщает mk.ru.

Создатель группы «Мираж» Андрей Литягин 20 сентября отмечает 63-летие. Продюсер признался, что любит шумные праздники и не является сторонником домашних посиделок.

«Я люблю находиться там, где музыка, где толпа, где танцуют, где поют — это неотъемлемая часть моей жизни», — рассказал он.

По словам Литягина, он не любит обременять своих гостей — поэтому подарков от них не требует. Для него важнее присутствие близких на празднике. А вот бывшие солистки группы «Мираж» Литягина с днем рождения уже давно не поздравляют.

«Никто из них меня не поздравляет. Это одна из особенностей российского шоу-бизнеса. У нас в этом плане люди плохо воспитаны. Но на самом деле я их много лет не видел, и они меня не видели», — рассказал он.

Продюсер добавил, что спокойно относится к этому факту.

