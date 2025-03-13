Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала, почему не сможет быть с мужчиной, который зарабатывает меньше нее

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова призналась, что не сможет быть рядом с мужчиной, который зарабатывает меньше нее. В интервью Леди Mail певица рассказала, что много работает, но хочет обрести любовь и семью.

После ухода из коллектива исполнительница занялась бизнесом, сейчас у нее три дела: по производству и продаже женской одежды и текстиля, уходовой косметики и бьюти-гаджетов. Татьяне важно, чтобы мужчина работал не меньше нее.

«Только люди одного уровня развития (как умственного и ментального, так и финансового) могут создать гармоничную пару. И это, считаю, логично: чтобы мужчина и женщина в отношениях могли говорить на одном и том же языке, вместе развиваться и идти в одну сторону, они должны быть примерно равны и в финансовом плане», – порассуждала знаменитость.

Певица считает, что в таком случае в паре нет доминирования из-за своего более высокого социального статуса. Пока у Котовой нет семьи и детей, но она не исключает, что встретит любовь.

«Может и так случиться, что я встречу человека, с которым мы настолько будем переполнены любовью друг к другу, что захотим поделиться ею с еще одним человеком, и он у нас появится», – добавила певица.

Артистка призналась, что иногда к ней приходит мысль просто побыть домохозяйкой.

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