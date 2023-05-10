Экс-солистка «ВИА Гры» обвинила Анну Седокову в двуличии после скандала с голым Витасом

На днях в Сети появился новый выпуск шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю», гостьей которого стала Анна Седокова. По правилам программы, герои должны либо правильно отвечать на вопросы по своей биографии, либо же рассказывать постыдные истории. Однако певица не совсем правильно поняла условия и из-за этого оказалась втянута в настоящий скандал.

В рамках проекта она поделилась со всеми постыдным инцидентом, произошедшим на заре ее музыкальной карьеры. Только главной фигуранткой была не она, а одна из солисток группы «ВИА Гра». Ее имя Анна не раскрыла, но пользователи довольно быстро вычислили, о ком шла речь по описанию. По словам Седоковой, пышногрудая артистка однажды «въехала» обнаженная на голом Витасе прямо в номер отеля. «Я открываю глаза и не понимаю как, что… Спрашиваю: «Как дела?» Она говорит: «Круто-круто!» — и куда-то исчезают просто», - рассказала певица.

Особо большой грудью среди других участниц группы в нулевых выделялась только Татьяна Найник. В то время она пела вместе с Седоковой и Аленой Винницкой. Поэтому для пользователей Сети не стало большой загадкой, кто именно «оседлал» Витаса в тот самый вечер, который Анна теперь не может забыть. Когда же история стала настолько громкой, что достигла всех звездных СМИ и Телеграм-каналов, с опровержением выступила сама Найник. Она заявила, что все было совсем не так, а также обвинила старую подругу в двуличии.

«Трудно осознавать, что человек, которому ты доверял, оказался не тем, за кого себя выдавал... Но предательство и двуличие — это большие уроки в жизни, которые делают нас сильнее», - сообщила Татьяна в блоге.

Отметим, что певицы долгое время были дружны и не только благодаря группе. Найник даже была свидетельницей на одной из свадеб Седоковой. Однако потом их общение прекратилось. И теперь скорее всего возобновления точно ждать не стоит.

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