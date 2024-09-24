Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова снялась с дочкой от телохранителя в ее 20-летие

Певица Юлия Волкова публично поздравила с днем рождения дочь Викторию, которую родила от своего телохранителя Павла Сидорова. В честь праздника она устроила совместную фотосессию с именинницей.

В личном блоге экс-солистка группы «Тату» опубликовала фото с дочерью и публично обратилась к ней. Девушке исполнилось 20 лет. Звездная мама призналась, что не заметила, как быстро ее ребенок стал взрослым.

«Я бесконечно горжусь тобой, твоими успехами, восхищаюсь и безумно люблю тебя. Продолжай шагать только вперед, выше и выше, иди навстречу своим желаниям, целям и мечтам», - написала Юлия в Сети.

Виктория родилась, когда Волковой было 19 лет. Становиться матерью в этом возрасте певица не планировала, но, по ее признанию, не пожалела о желании оставить ребенка. Дочь Юлия воспитывала без помощи ее отца. Сейчас мужчина тоже не поддерживает с ней связь.

К слову, у артистки также есть 16-летний сын. Он родился, когда Юлия была в отношениях с бизнесменом Парвизом Ясиновым. С отцом мальчик практически не видится, хоть вокалистка и не препятствует их общению.

Ранее Юлия Волкова призналась, что потеряла голос из-за рака.