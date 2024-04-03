Экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала, почему не общалась с Юлией Волковой

Российский музыкальный коллектив «Тату» был очень популярным в нулевые. Его известность вышла далеко за пределы России. Участницами группы были Лена Катина и Юлия Волкова, которые изображали близкую дружбу на сцене. Но спустя какое-то время артистки перестали общаться из-за ссоры.

Лена Катина вспомнила, из-за чего испортились ее отношения с Волковой в эфире YouTube-канала «Просто такая генетика». Она рассказала, что у них было разное восприятие мира, взгляды и подход к работе. Кроме того, за долгое время девушки устали друг от друга.

Бывшая участница группы призналась, что не общалась с Волковой до 2022 года. В прошлом году певицы выступили вместе в Минске — все прошло хорошо.

«Наверное, мы обе переживали, как пройдет встреча. Все прошло как по маслу. Бередило? На самом деле это давно уже прошло. Как-то не было повода. Бывает, что люди расходятся, и у каждого своя жизнь», — пояснила певица.

Группа «Тату» существовала с 1999 по 2011 год. Их смелые песни были популярными не только в России, но и в США, Австралии, Великобритании, Германии.

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