Экс-солистка «Стрелок» намерена написать заявление в прокуратуру на Анастасию Волочкову

Экс-солистка «Стрелок» Любомская запустит на Волочкову заявление в прокуратуру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Судебные разбирательства между Анастасией Волочковой и певицей Катериной Любомской, которая жаловалась на клевету в свой адрес, закончилось проигрышем экс-солистки «Стрелок». В суде не нашли вины Волочковой и отказали в привлечении балерины к уголовной ответственности.

Заявление Любомской суд передал в полицию, но правоохранители тоже не обнаружили состава преступления. После этого певица заявила, что готова идти до конца и намерена подать заявление в прокуратуру.

Уточняется, что Волочковой по статье о клевете может грозить до двух лет колонии.

Напомним, спор между знаменитостями возник после того, как Любомская, проживая в соседнем с Волочковой доме, сняла видео, на котором балерина справляет нужду на своем участке.

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