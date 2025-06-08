Экс-солистка «Стрелок» Любомская рассказала о перестрелке на концерте в 90-х. Об этом сообщает «Абзац».

Певица Екатерина Любомская, известная по псевдониму Радистка Кэт, застала опасные концерты, которые были в 90-х. По воспоминаниям знаменитости, на одном из таких выступлений в зале начали стрелять. Группе «Стрелки» пришлось экстренно эвакуироваться.

«У нас бывали всякие ситуации на мероприятиях, конечно. Я помню, как однажды в зале, где мы выступали, началась перестрелка. Непонятно, кто и что не поделил. Было страшно. Нас экстренно собрали и вывезли. Слава богу, удалось спастись. Но мы переживали еще долго», — рассказала она.

Любомская отметила, что в тот день никто из команды группы не пострадал.

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