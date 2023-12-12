Экс-солистка «Ленинграда» заявила, что Сергей Шнуров превратил группу в секту

Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала, что покинула коллектив из-за нездоровой обстановки. Она назвала Сергея Шнурова манипулятором и диктатором, который превратил группу в секту.

«Ленинград» — это не рок-н-ролл, а секта. Там есть духовный лидер, внутренняя идеология, тоталитарный режим, единовластие, диктатура идеологическая», - сказала Вокс в YouTube-шоу «ПхалиХинкали».

Артистка вспомнила о неадекватной реакции Шнурова на запрет использования ненормативной лексики в общественных местах.

«Случился экзистенциальный кризис. Он запер меня в номере и 17 часов не выпускал. Ни попить, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели. Мы были вдвоем. Ну там в конце еще пришел гитарист… Шнуров тогда нажрался изрядно. Но он начал пить уже заранее, потому что он такой», - сказала Алиса.

Вокс также заявила, что однажды разделась догола прямо на сцене, так как ее вынудили сделать это ради хайпа.

«Я настолько не такой человек… То есть, чтобы это произошло, меня очень долго обрабатывали. Есть очень много певиц, которые без конца выкладывают голую задницу. Ты видел у меня за последние годы хоть одну голую задницу в соцсетях?» - поинтересовалась Алиса у журналиста.

Певица призналась, что после работы с Сергеем Шнуровым ей пришлось посещать психотерапевта, так как у нее начались панические атаки. Кроме того, артистку каждую ночь мучили кошмарные сны.

Ранее мы писали, что в настоящий момент самым высокооплачиваемым артистом на Новый год является Филипп Киркоров. На втором месте оказался лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а закрыл престижную тройку Григорий Лепс. При этом Шнурова организаторы мероприятий назвали «очень непростым артистом» из-за сложного менеджмента и специфического формата творчества.