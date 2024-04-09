Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс сообщила о своей госпитализации

Бывшая солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о своей госпитализации. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По словам исполнительницы, она долгое время не выходила на связь с фанатами, поскольку находилась в больнице. Звезде диагностировали нарушение мозгового кровообращения.

«Собиралась на студию, ничто не предвещало, закружилась голова, пространство вокруг взбесилось так, словно я на палубе корабля во время шторма. Легла на пол и стала ждать скорую. Фельдшер вкатил мне целую миску каких-то ампул и повез меня госпитализировать», — поделилась артистка.

Певица уточнила, что она столкнулась с проблемами со здоровьем из-за перманентного стресса. Знаменитость призналась, что повышенная выработка кортизола и адреналина спровоцировала гипертонус трапециевидной, височных и жевательных мышц. Они, в свою очередь, как рассказала Вокс, передавили артерии, вследствие чего началось кислородное голодание.

Экс-солистка «Ленинграда» добавила, что врач посоветовал ей не нервничать и съездить в отпуск.

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