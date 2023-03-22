Экс-солист «На-На» Валерий Юрин сделал уколы ботокса ради 20-летней невесты

Одна из самых легендарных групп «На-На» в свое время собирала стадионы и завоевывала сердца всех женщин. Даже спустя годы солисты продолжают вызывать эмоции у дам. Недавно бывший участник коллектива Валерий Юрин рассказал о том, что влюбился в 20-летнюю девушку по имени Кристина. После головокружительного романа он решил заняться внешним видом и даже обратился к косметологу.

Музыкант признался, что красавица сама написала ему в соцсетях. Она так понравилась 56-летнему мужчине, что он купил ей билет в Москву, а после встречи признался в чувствах.

В беседе с kp.ru знаменитость рассказал, что ради молодой избранницы пошел к специалистам, которые помогли ему замаскировать возрастные изменения. Валерий говорит, что обратился бы к пластическому хирургу, но пока боится.

«Я решился впервые в жизни за свою внешность всерьез взяться. У меня тогда лица отекало. И смех и грех — собственные щеки глазами видел без зеркала. Я сам себе тогда напоминал актера Мишу Ефремова, помните, когда он весь опухший был после той аварии», – поделился сокровенным певец.

По словам артиста, у него были проблемы с лимфотоком. Он пошел к опытному косметологу, который привел его внешность в порядок. Обошлось без хирургического вмешательства, только уколы.

«Опять скулы появились, на лбу ни одной морщинки. Выгляжу и чувствую себя на 25, ну максимум на 30», – похвастался Юрин.

Бывший солист легендарного коллектива говорит, что помолодел рядом с 20-летней возлюбленной. А Кристина увидела во взрослом мужчине защитника. Все счастливы, кроме мамы девушки. Она недовольна слухами, которые ходили вокруг артиста. Многие говорили о том, что он чрезмерно увлекался спиртными напитками.

Но Валерий объясняет, что смог справиться с этой проблемой. По словам звезды, он не употребляет алкоголь уже больше года. Оказалось, что он даже закодировался.