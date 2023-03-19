«Погубит мою девочку»: тёща вокалиста группы «На-На» хочет разлучить его с любимой женой

Долгое время никто не знал о личной жизни бывшего солиста группы «НА-НА» Валерия Юрина.

«По началу я рассуждал так, — комментирует свою скрытность певец, — счастье любит тишину, поэтому я бы и дальше молчал, если бы не будущая тёща».

По словам Юрина, родственница невесты желает разлучить влюблённых. Именно для этого Валерий и решил обнародовать информацию о своих отношениях.

Как сообщает портал Woman.ru, отношения, которые так хочет разрушать родственница, пошли Юрину на пользу, даже, в каком-то смысле спасли. Любовь к двадцатилетней жительнице Петербурга Кристине помогла артисту справиться с алкогольной зависимостью.

Тем не менее, мать возлюбленной отношения с знаменитым певцом не одобряет.

По словам Юрина, она не верит, что проблемы с алкоголем у него закончились.

«Он много лет пьянствовал. Где гарантия, что завтра он снова не возьмётся за стакан и погубит мою девочку», – говорит мама невесты.

Сам 56 летний Валерий Валентинович не останавливает попыток переубедить тёщу, и только и делает теперь, что рассказывает в СМИ о своей великой любви.