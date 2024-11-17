Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет

Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. Печальную новость в своем блоге сообщила жена артиста Маруся.

Неизвестно, что стало причиной его ухода из жизни.

«Лети, мое солнышко…», — написала Маруся.

Родные и друзья Левкина говорят слова соболезнования близким артиста.

В 2000-х у знаменитости выявили рак. Он перенес несколько курсов химиотерапии, пересадку костного мозга и вылечился. Однако, возможно, болезнь вернулась снова.

Первой женой знаменитости была Марина Левкина. В браке появилась дочь Виктория. Второй избранницей Левкина стала Оксана Олешко. В 2012 году артист женился на актрисе Марии Ичетовкиной, подарившей ему дочь Нику.

Недавно Владимир Левкин вышел в свет. Артист появился на публике в черных очках и сказал, что недавно перенес операцию. Других подробностей артист не сообщил.