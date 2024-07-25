Выявили всего год назад: дочь Брюса Уиллиса рассказала, как изменилась ее жизнь после диагностирования аутизма

Одна из дочерей крепкого орешка Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула не так давно узнала, что больна аутизмом. С момента постановки диагноза прошел почти год. За это время 30-летняя девушка начала заниматься изучением своего недуга, а также просветительской деятельностью, пишет Super.ru.

Дочка Брюса Уиллиса говорила, что прежде замечала за собой некие странности. Например, у Таллулы всегда были обострены все пять чувств, но ни она, ни родственники не придавали этому особого значения. Теперь же ситуация изменилась, девушка отмечает каждый день что-то новое и наблюдает за этим.

Кроме того, Таллула занимается просветительской деятельностью в области аутизма. Похожим делом сейчас занята мачеха девушки Эмма Хеминг. Ей приходится ухаживать за Брюсом Уиллисом, у которого врачи диагностировали деменцию.

Ранее сообщалось, что актриса Деми Мур не собирается покидать неизлечимо больного супруга. Состояние Уиллиса продолжает ухудшаться с каждым днем.