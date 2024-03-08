Экс-солист группы «АукЦыон» Сергей Рогожин поддержал Ивана Урганта. Об этом сообщает «Абзац».

Бывший лидер групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин заявил, что не может сказать ничего плохого об Иване Урганте. Он вспомнил, что телеведущий, как и Ксения Собчак, в день начала СВО выложил черный квадрат в соцсетях, однако последствия этого для знаменитостей стали разными.

«Они сделали параллельно, но дело в том, что между фамилиями Ургант и Собчак знак равенства поставить невозможно. У нас всё-таки все равны, но кто-то равнее», — отметил он.

Музыкант напомнил, что Иван Ургант не выказывался в отрицательном тоне о России, поэтому его не за что «отменять».

«Он другой человек, назовём простым языком — он без говна, нормальный в принципе мужик. Другое дело, поскольку сейчас эта ситуация произошла, ну объяснись ты как-то, переступи через это чувство гордости», — заявил Рогожин.

Ранее мы писали о том, что экс-солист «АукцЫона» Рогожин назвал причину отсутствия Нагиева в шоу «Голос».