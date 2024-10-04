Экс-солист «Бутырки» Ждамиров прокомментировал новости о проблемах с сердцем

Экс-солист «Бутырки» Владимир Ждамиров прокомментировал новости о проблемах с сердцем. Об этом сообщает РИА Новости.

4 октября СМИ сообщили о жалобах певца Владимира Ждамирова на боли в области сердца. Якобы, артист обратился в больницу после перенесенного инфаркта. Шансонье обследовали и назначили ему строгую диету, запретив алкоголь.

Как рассказал сам Ждамиров, сейчас он находится в Воронеже, где готовится к концертам. Со здоровьем у музыканта проблем нет.

«У меня все хорошо, все в порядке», — рассказал он.

Напомним, Владимиру Ждамирову 66 лет. С 2001 года он начал работать в составе группы «Бутырка». Уже спустя год коллектив стал широко известен любителям шансона. В начале 2014 года певец заявил о планах на сольную карьеру.

Ранее мы писали о том, что 86-летнему актеру Александру Збруеву стало плохо в своей квартире в Москве.