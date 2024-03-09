«Вон со сцены»: экс-солист «АукцЫона» Рогожин дал совет пробуждающим злые чувства артистам

Экс-солист рок-групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин напомнил деятелям современного шоу-бизнеса о русской классике. В качестве примера он привел стихотворение поэта Александра Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

Как подчеркнул Рогожин это произведение должны помнить все представители отечественного шоу-бизнеса, чтобы пробуждать в людях добрые чувства.

«У нас есть наше всё – Александр Сергеевич Пушкин, который в своё время сказал: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Так вот, лирой нужно пробуждать добрые чувства, а если ты пробуждаешь злые чувства – вон со сцены», - приводит слова музыканта Абзац.

Ранее Рогожин заявил, что не может сказать ничего плохого об Иване Урганте. Он вспомнил, что телеведущий, как и Ксения Собчак, в день начала СВО выложил черный квадрат в соцсетях, однако последствия этого для знаменитостей стали разными.