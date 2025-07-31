Экс-партнерше SHAMAN Сайгидовой после работы с ним понадобилась помощь психолога

Бывшая партнерша певца SHAMAN по этно-опере «Князь Владимир» Асият Сайгидова рассказала, что после работы с артистом ей понадобилась помощь психологов. Также она призналась: Ярослав часто удивлял, и скучно с ним не было.

Подробности узнал StarHit.

Уход SHAMAN из постановки не стал неожиданностью для Асият – изначально говорилось о его участии в трех спектаклях, партнерша знала о возможной замене. За два года работы с певцом, говорит Сайгидова, они «то сближались, то отдалялись».

«После первого генерального прогона в ЦАТРА и последнего спектакля в Ледовом, мне вообще понадобилась помощь психолога, сходила на несколько сессий», - поделилась Асият, которая играла в постановке роль жены Князя Владимира.

В какой-то момент певцу и Сайгидовой приписывали роман, тем более что на «Новой волне» артист поцеловал девушку в шею перед камерами. Но выяснилось, что их связывала исключительно дружба.

«Хорошее понимание роли часто влечет за собой подобные домыслы и догадки», - размышляет она.

Асият не скрывает, что Ярослав и ее новый партнер по спектаклю Даниил Благов разные.

«Но я считаю оба этих опыта очень важными на своем пути», - заключила артистка.

Ранее сообщалось, что мошенники объявили сбор денег на съемки клипа от имени певца.