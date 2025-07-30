SHAMAN сообщил о мошенниках, собирающих от его имени деньги на съемки клипа. Об этом стало известно из соцсетей.

Певец SHAMAN рассказал о мошенниках, которые действуют от его лица. Музыкант обнаружил в Сети сайт, на котором собирают данные для «клипа о воинах СВО».

«Герой рядом с тобой? Расскажи о нем — присылай фото и видео!» — сказано на сайте.

При этом ниже написан номер Bitcoin-кошелька для пожертвований якобы на съемки клипа.

SHAMAN рассказал, что сайт никак не относится к его деятельности.

«Фейк и провокация! Я не собираю материалы для видеоклипа о российских военных! Кто-то создал сайт, собирает видео и деньги на помощь военным, при этом использует моё имя и имена моей команды, чтобы вызвать доверие у граждан нашей страны», — заявил артист.

Ранее мы писали о том, что в РПЦ призвали певца SHAMAN не грешить и обвенчаться с Екатериной Мизулиной.