Выпускник «Фабрики звезд» Титов показал пропавшего из медиаполя Никиту Малинина

Выпускник «Фабрики звезд» Юрий Титов показал, как сейчас выглядит певец Никита Малинин. В последние годы артист практически не появляется на публике и редко делает публикации в Сети, из-за чего многие поклонники успели его потерять.

Проект двухтысячных, который делал из начинающих вокалистов знаменитостей, довольно быстро принес Малинину популярность. Но удержаться в шоу-бизнесе у него не получилось. Сейчас он практически не выступает и не выпускает новые песни, хотя из музыки не ушел. Как оказалось, сейчас Никита работает вместе со своим другом Титовым.

В личном блоге Юрий опубликовал совместное фото с Малининым, сделанное после концерта. Певец рассказал, что теперь на эстраде они двигаются вместе.

«В 1980–81 годах наши родители работали вместе в Московской областной филармонии. А теперь вместе работаем и мы», - рассказал Титов.