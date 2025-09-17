Экс-муж Марии Погребняк провел вечер с 18-летней студенткой: что о ней известно

Футболиста Павла Погребняка заметили с 18-летней студенткой. Пара появилась на светском мероприятии. Об этом сообщает Super.ru.

После развода Павел не комментировал личную жизнь, хотя неоднократно появлялись слухи о его новых возлюбленных. Теперь же догадки подтвердились доказательствами. Погребняк пришел на мероприятие вместе с молодой девушкой, которую зовут София. Она учится на лингвиста в ВШЭ в Москве.

Как сообщает источник, футболист все время был вместе с Софией и соглашался ее фотографировать. Весь вечер они разговаривали, в после уехали вместе.

Никаких комментариев по поводу нового романа Павел пока не давал. Примечательно, что София является ровесницей старшего сына футболиста от Марии Погребняк.

Ранее Мария Погребняк заговорила о рождении пятого ребенка от нового мужа.