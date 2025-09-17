Экс-муж Марии Погребняк Павел прокомментировал новости о романе с 18-летней студенткой

Футболист Павел Погребняк отреагировал на новости, что у него появилась новая 18-летняя возлюбленная. Несмотря на то, что их видели вместе на светском мероприятии, спортсмен отрицает, что проводил с девушкой вечер. Об этом сообщает StarHit.

Павел отметил, что на тусовке был один, а рядом с ним «бегала» его бывшая жена Мария Погребняк. По его словам, на мероприятии было много разных людей, поэтому он мог говорить, с кем угодно. Напомним, что, по данным СМИ, футболист не только общался со студенткой, но и ушел вместе с ней.

«Эта, как вы говорите, 18-летняя девушка, была не со мной. Эх, Машке это не понравится… Она-то не в курсе», - заявил Павел.

К слову, Мария тоже прокомментировала новости о возможной новой возлюбленной экс-супруга. Она поделилась, что не знает девушку, но видела ее рядом с Павлом со сцены.

«Павел всегда хотел дочку. Может быть поэтому он и решил найти себе девушку помоложе, которая ему в дочки подходит», - сказала Мария.

