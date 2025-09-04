37-летняя Погребняк заявила, что возраст ее организма соответствует 22 годам

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк выразила уверенность, что у нее очень низкий уровень старения организма. Она подчеркнула, что это подтверждено анализами.

«Возраст моего организма 22 года! Очень низкий уровень старения! Я пью витамины, колю пептиды, делаю капельницы», - разоткровенничалась 37-летняя Погребняк в своем Telegram-канале.

При этом Мария отметила, что общается с лучшими врачами и уже сдала абсолютно все анализы. Блогер также не стала скрывать, что потратила на медицину много времени и денег, но в итоге нашла то, что действительно работает.

«Я могу дать рекомендации, что пью и что делаю, но скажу честно, это удовольствие недешевое!» - предупредила Погребняк своих подписчиков.

Блогер также опубликовала скрины проведенного обследования, в которых указано, что ее вес составляет 47 килограммов при росте 167 сантиметров.

Мария Погребняк не скрывает, что неоднократно улучшала внешность при помощи косметологов и пластических хирургов. В последний раз ей ушили диастаз, скорректировали скулы и грудь. На процедуры 37-летняя мать четверых детей потратила порядка 3,5 миллиона рублей.