Экс-муж Лерчек Артем продает семейный дом за 225 млн, но продолжает в нем жить

Бывший муж блогерши Лерчек Артем Чекалин выставил на продажу семейный особняк. Приобрести недвижимость можно за 225 млн рублей. Об этом сообщает Super.ru.

По данным источника, несмотря на то, что Чеклин ищет покупателей, он продолжает жить в доме. Элитный коттедж находится на участке в пять с половиной соток. В нем пять спален и несколько санузлов, а также две кухни и комнаты для персонала. Во дворе располагаются закрытая беседка и ландшафтная терраса.

В этом особняке раньше Артем и Валерия жили вместе и растили детей. Однако после домашнего ареста из-за неуплаты налогов они приняли решение развестись. Тогда же Лерчек признавалась, что они собираются избавиться от недвижимости. Впрочем, судя по всему, желающих купить дом, совсем немного.

Напомним, что сама блогерша на данный момент беременна. Предварительно, она находится на шестом месяце, а отцом будущего малыша является учитель танцев Луис Сквиччиарини.

Ранее предполагаемый отец будущего ребенка Лерчек станцевал с ней танго среди сугробов.