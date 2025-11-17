«Очень красивая пара!»: отец будущего ребенка Лерчек поделился видео танца с ней среди сугробов

Аргентинец Луис Сквиччиарини, которого считают отцом будущего ребенка блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной – прим. «Страсти»), опубликовал в Сети видео танца с ней среди сугробов. Вероятно, ролик был сделан давно, но поделиться им преподаватель танцев решил только сейчас.

Луис разместил в личном блоге кадры, как танцевал танго с Лерчек. Несмотря на снег, оба были без верхней одежды, а Чекалина и вовсе исполняла движения в открытых туфлях на каблуках.

«Танго в России», - подписал ролик танцор.

В комментариях пользователи отметили, что соскучились по Лерчек и рады видеть кадры с ней, хоть и старые. Также поклонники блогерши заявили, что она отлично смотрится с новым бойфрендом.

«Видео крутое. Чувствуется страсть!»; «Соскучились по Лере!»; «Такие горячие, что можете растопить снег и сердца»; «Очень красивая пара!» - обсуждают в Сети.

Напомним, что Лерчек находится под домашним арестом. По предварительной информации, она беременна четвертым ребенком и родит уже через три месяца.

Ранее долг Лерчек перед налоговой службой превысил 170 миллионов рублей.