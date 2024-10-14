Экс-муж Бородиной Омаров вывел в свет жену на последних сроках беременности

Бизнесмен Курбан Омаров вышел в свет с беременной женой. Валерия совсем скоро впервые станет мамой. Об этом сообщает StarHit.

В Москве прошла премьера фильма «Черный чай», которую посетили многие знаменитости. Не пропустил мероприятие и бывший муж телеведущей Ксении Бородиной. Причем Омаров пришел не один, он решил показать публике свою молодую избранницу. Они с Валерией подобрали парные серые образы. Живот девушка скрыла объемным пиджаком.

С Валерией Омаров начал встречаться после того, как развелся с Ксенией Бородиной. Уже после расставания телеведущая заявила, что бывший муж изменял ей, и она об этом знала, но все ему прощала ради семьи.

Долгое время бизнесмен не делал возлюбленной предложение руки и сердца, хотя она открыто говорила о желании выйти за него замуж. Но когда стало известно о беременности Валерии, Омаров все-таки женился на ней.

Бородина же после развода тоже наладила личную жизнь. Она встречается с блогером Николаем Сердюковым. Сначала она скрывала роман, но летом 2024 года рассказала о бойфренде.

Ранее жена Курбана Омарова Валерия пожаловалась на токсикоз.