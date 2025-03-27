Экс-муж Ксении Бородиной Курбан Омаров отсудил 130 млн рублей у бизнес-партнера

Бизнесмен Курбан Омаров отсудил 130 млн рублей у партнера, который взял у него взаймы деньги и не вернул. Все передачи средств были зафиксированы документально. Подробности выяснил StarHit.

За помощью к бывшему мужу Ксении Бородиной Омарову его приятель Олег Баласян обратился еще несколько лет назад. Он попросил миллион долларов, чтобы вложиться в строительство развлекательного центра. Предприниматель выдал деньги под небольшой процент. Однако назад их не получил, поэтому пошел в суд.

Год назад заявление Курбана было принято, и на протяжении всего этого времени проходили заседания. В итоге суд взыскал с Баласяна задолженность по пяти договорам займа.

Отметим, что деньги бизнесмену сейчас необходимы, так как у него появился новый ребенок. Третья супруга Валерия родила от него сына. После появления мальчика на свет Омаров решил порадовать жену и купил двухэтажный особняк для семьи. Недвижимостью Валерия хвасталась в социальных сетях.

Ранее жена Курбана Омарова рассказала, когда раскроет имя сына.