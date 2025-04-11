Экс-муж Ани Лорак Налчаджиоглу бросил третью жену и нашел новую возлюбленную

Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу все-таки окончательно расстался с третьей женой Анастасией, с которой публично выяснял отношения летом прошлого года. Сейчас у бизнесмена новая возлюбленная — Людмила Оверковская.

О том, что Мурат бросил Анастасию, поклонники догадывались давно. Дело в том, что еще в июле после разборок с мужем модель сделала аборт и дала понять, что больше жить с этим мужчиной не будет. Теперь же разрыв пары подтвердился, так как Налчаджиоглу начал очередные отношения.

Его новой избранницей является фитнес-тренер Людмила Оверковская. В Сети появились кадры, на которых она обнималась с бизнесменом. Девушка подтвердила, что они действительно встречаются, когда рассказала, как здорово заниматься спортом с любимым человеком.

«Когда вы вместе тренируетесь, вы создаете не просто результат для тела, но и создаёте уникальную атмосферу доверия и поддержки. Вместе легче преодолевать трудности, мотивировать друг друга и, конечно, весело проводить время», - заявила Людмила.

К слову, до Анастасии Мурат был женат на визажистке Лилии. Правда, их брак продержался всего несколько месяцев.

Ранее Ани Лорак снялась во время романтического отдыха с мужем.