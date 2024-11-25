Экс-муж Ани Лорак бросил беременную возлюбленную и закрутил новый роман: тайну случайно выдала дочь

Дочь певицы Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу София случайно показала в Сети новую возлюбленную отца. В одном из роликов школьница засняла женщину, с которой сошелся ее родитель после скандала с беременной избранницей.

После развода с Ани Лорак Мурат женился на визажистке Лилии, но долго с ней не прожил, так как повстречал новую любовь. Он оставил вторую супругу и сошелся с телеведущей Анастасией. Под венец он ее не повел, а вот ребенка они зачали. Уже во время беременности Налчаджиоглу и Анастасия объявили о расставании. Потом, правда, помирились Но, видимо, ненадолго.

Судя по видео, которое опубликовала дочь Мурата, у него новые отношения. Причем личность женщины пока раскрыть не удалось. София лишь мельком показала ее в своих соцсетях.

Напомним, что Ани Лорак после расставания с мужем-турком тоже смогла наладить личную жизнь. Сейчас она счастлива с испанцем Исааком Виджраком, и они готовятся к свадьбе.

Ранее дочь Ани Лорак призналась, что ее травили из-за внешности и фамилии.