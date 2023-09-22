Экс-министр культуры Красноярского края Мироненко уволена из театра Богомолова

Экс-министра культуры Красноярского края Елену Мироненко уволили из московского Театра на Малой Бронной, художественным руководителем которого является режиссер и муж телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов. Пост директора она занимала с февраля 2021 года. Об этом сообщает aif.ru.

Сама Мироненко пока никак не прокомментировала свой уход, зато его подтвердили модераторы на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте». Также имя Елены больше не числится на сайте учреждения в разделе контакты. Теперь директором там значится Валентина Яковлева.

К слову, министром культуры Красноярского края Елена Мироненко была с 2015 по 2018 год. Полномочия с нее были сняты по указу бывшего губернатора.

Поставщик Константин Богомолов же продолжает работу на посту худрука театра. В перерывах между работой, которой сейчас у него много из-за открытия сезона, он успевает уделять время семье. Так, недавно он отметил вместе с женой Ксенией Собчак четыре года совместной жизни. Он признался, что они были наполнены для него любовью.