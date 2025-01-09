Экс-любовник Ксении Собчак Умар Джабраилов продал особняк за 1,2 млрд рублей

Бизнесмен Умар Джабраилов, который раньше часто мелькал в светской хронике из-за романа с журналисткой Ксенией Собчак, продал свой особняк в Москве. Недвижимость купили за 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает StarHit.

Уже бывший дом предпринимателя находится в элитном районе столицы. Площадь здания — 1500 квадратных метров. И к нему прилагается причал и участок два гектара. Новый владелец особняка, по всей видимости, решил сделать на нем бизнес. По данным источника, он переоформил недвижимость под оздоровительный центр.

К слову, неизвестно, почему Умар решил продать дом. В последнее время он не так часто появляется в новостях, хотя в нулевые его бурную жизнь активно обсуждали. В основном из-за близких отношений с Собчак и певицей Алексой.

В 2023 году о Джабраилове вспомнили вновь благодаря Ксении Анатольевне. Она пригласила его на интервью, хоть и знала, что будет негатив от аудитории. Тем не менее, ей было интересно встретиться и пообщаться с бывшим.

Ранее Умар Джабраилов обвинил мужа Алексы в краже 1,5 млн рублей.