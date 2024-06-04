Бизнесмен Умар Джабраилов обвинил мужа Алексы в краже 1,5 миллионов рублей. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Дневник Хача».

По словам Умара Джабраилова, однажды он обратился за помощью к Вячеславу Дайчеву, который познакомил бизнесмена с Алексой. Вместе они собирались реализовывать продажу книг Джабраилова. Бизнес шел плохо, творчество не окупалось. А позже выяснилось, что обманным путем муж Алексы выводил деньги со счетов ИП Джабраилова.

«За все это время со счета моего ИП вывели почти полтора миллиона рублей, — я дал человеку возможность туда заходить. Это Вячеслав Дайчев, спортивный коуч и тренер, муж певицы, которой я когда-то помогал, ее семье помогал. Даже такой человек обманул», — посетовал бизнесмен.

Джабраилов добавил, что его юристы подготовили досудебную претензию, чтобы выяснить у Дайчева, на что он потратил эти деньги.

Ранее мы писали о том, что певица Алекса не пригласила на свадьбу свекровь из-за личной неприязни.